Пабло - статистика
#92 | Нападающий
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Фелипе
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондрина
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Фелипе
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондрина
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|5
|1
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|79' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|06.11.2022
|82' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|26.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|54'
|22.10.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|4:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|17.10.2022
|1' -65'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Коритиба (Коритиба)
|09.10.2022
|46' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|06.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Форталеза (Форталеза)
|90'
|02.10.2022
|46' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|28.09.2022
|1' -72'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|54'
|19.09.2022
|46' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Куяба (Куяба)
|11.09.2022
|1' -66'
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|28.08.2022
|46' -90'
|Сеара (Форталеза)
|0:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|22.08.2022
|1' -71'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|25'
|14.08.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|5:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|21.07.2022
|1' -46'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|16.07.2022
|1' -76'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|19.06.2022
|1' -59'
|Коритиба (Коритиба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|15'
|16.06.2022
|1' -56'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.06.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|45' 90' 20'
|30.05.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|23.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|15.05.2022
|1' -74'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|23.04.2022
|71' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|71' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|73'