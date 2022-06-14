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    Титас Милашюс - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Титас
    Фамилия Милашюс
    Состав Без клуба
    Родной город Вильнюс
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 декабря 2000 (22 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Литва 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 Был в запасе Люксембург 1:0 Литва
    22.09.2022 76' -90' Литва 1:1 Фарерские острова
    14.06.2022 1' -85' Турция 2:0 Литва
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