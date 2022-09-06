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    Руан Секо - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Руан
    Фамилия Секо
    Команда Сантос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 мая 2001 (21 год)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сантос 17 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 82' -90' Сантос (Сан-Паулу) 0:2 Форталеза (Форталеза)
    11.11.2022 70' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Сантос (Сан-Паулу)
    05.11.2022 74' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    03.11.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:3 Сантос (Сан-Паулу)
    26.10.2022 86' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:2 Сантос (Сан-Паулу)
    23.10.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    28.09.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    19.09.2022 82' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    10.09.2022 Был в запасе Сеара (Форталеза) 2:1 Сантос (Сан-Паулу)
    06.09.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Гойас (Гояния)
    29.08.2022 64' -90' Куяба (Куяба) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    22.08.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    15.08.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    09.08.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 1:2 Сантос (Сан-Паулу)
    25.07.2022 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    21.07.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    17.07.2022 79' -90' Аваи (Флорианополис) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    11.07.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    03.07.2022 59' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 72' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    90'
    19.06.2022 58' -90' Сантос (Сан-Паулу) 2:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    15.06.2022 1' -73' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Сантос (Сан-Паулу)
    12.06.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Сантос (Сан-Паулу)
    83'
    09.06.2022 61' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    29.05.2022 75' -94' Сантос (Сан-Паулу) 0:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    22.05.2022 71' -90' Сантос (Сан-Паулу) 0:0 Сеара (Форталеза)
    16.05.2022 59' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    09.05.2022 75' -90' Сантос (Сан-Паулу) 4:1 Куяба (Куяба)
    78'
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