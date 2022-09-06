Руан Секо - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Руан
|Фамилия
|Секо
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 мая 2001 (21 год)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Руан
|Фамилия
|Секо
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 мая 2001 (21 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сантос
|17
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|82' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:2
|Форталеза (Форталеза)
|11.11.2022
|70' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|05.11.2022
|74' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|03.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:3
|Сантос (Сан-Паулу)
|26.10.2022
|86' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|28.09.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|19.09.2022
|82' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Сеара (Форталеза)
|2:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|06.09.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|29.08.2022
|64' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|15.08.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|09.08.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|25.07.2022
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|17.07.2022
|79' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|11.07.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|03.07.2022
|59' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|72' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|90'
|19.06.2022
|58' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|15.06.2022
|1' -73'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|12.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|83'
|09.06.2022
|61' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|29.05.2022
|75' -94'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|22.05.2022
|71' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:0
|Сеара (Форталеза)
|16.05.2022
|59' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|75' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Куяба (Куяба)
|78'