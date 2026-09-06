Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Болгария. Первая лига 2026/2027 Лига конференций 2026/2027 Болгария. Первая лига 2025/2026 Бразилия. Серия А 2025 Кубок Либертадорес 2025 Лига Европы 2025/2026 США. МЛС 2025 Болгария. Первая лига 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Болгария. Первая лига 2023/2024 Бразилия. Серия А 2023 Лига Европы 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Бразилия. Серия А 2022