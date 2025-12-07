Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 900 тыс

Лукас Брага - статистика

Витория
10 ноября 1996 (29), Сан-Паулу
#22 | Нападающий
184 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витория
18
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Витория
1 : 0
07.12.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
4 : 0
04.12.2025
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Витория
2 : 0
29.11.2025
Мирассол
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Палмейрас
0 : 0
20.11.2025
Витория
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Витория
0 : 0
09.11.2025
Ботафого
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 0
06.11.2025
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Крузейро
3 : 1
01.11.2025
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сантос
0 : 1
21.10.2025
Витория
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
3 : 1
28.09.2025
Витория
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Форталеза
2 : 0
13.09.2025
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Фламенго
8 : 0
26.08.2025
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Витория
2 : 2
17.08.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Сан-Паулу
2 : 0
10.08.2025
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Мирассол
1 : 1
27.07.2025
Витория
1' - 72'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Витория
2 : 2
24.07.2025
Спорт Ресифи
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Витория
1 : 0
20.07.2025
Брагантино
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
0 : 0
17.07.2025
Витория
1' - 59'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Интернасьонал
1 : 0
12.07.2025
Витория
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Витория
0 : 0
13.06.2025
Крузейро
1' - 60'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коринтианс
0 : 0
02.06.2025
Витория
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Витория
0 : 1
26.05.2025
Сантос
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Баия
2 : 1
18.05.2025
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Витория
2 : 1
11.05.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сеара
1 : 0
04.05.2025
Витория
1' - 58'
37'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория
1 : 1
28.04.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
1 : 1
21.04.2025
Витория
Был в запасе
90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Витория
2 : 1
17.04.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
14.04.2025
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Жувентуде
2 : 0
30.03.2025
Витория
Был в запасе
Главные новости
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
1
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
3
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
29
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
3
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+