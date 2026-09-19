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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Мальме
Бузанелло
Статистика
€ 3,50 млн
Бузанелло - статистика
Мальме
29 октября 1998 (27)
#25 | Защитник
180 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Вестерос
2 : 0
19.09.2026
Мальме
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Мальме
4 : 1
13.09.2026
Эргрюте
1' - 68'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Мальме
0 : 0
07.09.2026
АИК
1' - 86'
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Лига Европы 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Швеция. Аллсвенскан 2025
Лига Европы 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Швеция. Аллсвенскан 2024
Бразилия. Серия А 2022
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Украина. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальме
9
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 7 тур
Мальме
0 : 1
22.01.2026
Црвена Звезда
1' - 90'
55'
Лига Европы, 6 тур
Порту
2 : 1
11.12.2025
Мальме
1' - 84'
64'
Лига Европы, 5 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
27.11.2025
Мальме
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Мальме
0 : 1
06.11.2025
Панатинаикос
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Мальме
1 : 1
23.10.2025
Динамо Загреб
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Виктория
3 : 0
02.10.2025
Мальме
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Мальме
1 : 2
24.09.2025
Лудогорец
1' - 90'
7'
Лига Европы, 4 раунд
Сигма
0 : 2
28.08.2025
Мальме
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Мальме
3 : 0
21.08.2025
Сигма
1' - 90'
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