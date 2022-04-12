Бузанелло - статистика
#90 | Защитник
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Бузанелло
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 октября 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Бузанелло
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 октября 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жувентуде
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.06.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|15.06.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|09.06.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|63' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|25.04.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|17.04.2022
|1' -84'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|12.04.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Брагантино (Сан-Паулу)