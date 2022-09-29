Чико - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Франсиско
|Фамилия
|Ким
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Парана
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 мая 1991 (31 год)
|Рост
|175
|Имя
|Франсиско
|Фамилия
|Ким
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Парана
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 мая 1991 (31 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жувентуде
|31
|1
|2
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|78'
|06.11.2022
|1' -81'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|03.11.2022
|1' -74'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Коритиба (Коритиба)
|28.10.2022
|1' -72'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|23.10.2022
|1' -82'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|17.10.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|11.10.2022
|1' -57'
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|05.10.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|02.10.2022
|76' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|29.09.2022
|1' -85'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|19.09.2022
|74' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Форталеза (Форталеза)
|11.09.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|03.09.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|70'
|30.08.2022
|64' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|21.08.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|06.08.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|19'
|01.08.2022
|62' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|24.07.2022
|46' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:0
|Гойас (Гояния)
|10.07.2022
|57' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|2:2
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|02.07.2022
|1' -57'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|27.06.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|15.06.2022
|1' -73'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|26'
|11.06.2022
|1' -61'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|09.06.2022
|1' -63'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|05.06.2022
|1' -77'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|29.05.2022
|1' -79'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|50' 68'
|09.05.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|01.05.2022
|46' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|25.04.2022
|1' -85'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|17.04.2022
|1' -46'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|12.04.2022
|1' -65'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Брагантино (Сан-Паулу)