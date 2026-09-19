Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Чико - статистика

Мирассол
16 мая 1991 (35), Парана
#10 | Полузащитник
175 см
Южная Корея
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Мирассол
2 : 2
13.09.2026
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
1 : 2
06.09.2026
Мирассол
82' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мирассол
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Мирассол
2 : 2
13.09.2026
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
1 : 2
06.09.2026
Мирассол
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Мирассол
1 : 1
31.08.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сантос
1 : 1
24.08.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Мирассол
1 : 5
17.08.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Крузейро
3 : 1
09.08.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Мирассол
2 : 1
30.07.2026
Ремо
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Васко да Гама
1 : 1
26.07.2026
Мирассол
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Мирассол
2 : 1
18.07.2026
Гремио
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
30.05.2026
Мирассол
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Мирассол
1 : 0
24.05.2026
Флуминенсе
57' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
17.05.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Мирассол
1 : 1
11.05.2026
Шапекоэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Мирассол
2 : 1
04.05.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Сан-Паулу
1 : 0
26.04.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Интернасьонал
1 : 2
19.04.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Мирассол
1 : 2
12.04.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Мирассол
0 : 1
06.04.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Ботафого
3 : 2
02.04.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Витория
1 : 0
23.03.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Мирассол
2 : 2
12.02.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ремо
2 : 2
05.02.2026
Мирассол
Был в запасе
Главные новости
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
2
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
29
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+