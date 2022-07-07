Нандо Пиджнакер - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Нандо
|Фамилия
|Пиджнакер
|Команда
|Слиго Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1999 (24 года)
|Имя
|Нандо
|Фамилия
|Пиджнакер
|Команда
|Слиго Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1999 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слиго Роверс
|4
|0
|1
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Слиго Роверс (Слиго)
|1:0
|Викинг (Ставангер)
|04.08.2022
|22' -90'
|Викинг (Ставангер)
|5:1
|Слиго Роверс (Слиго)
|64'
|28.07.2022
|79' -90'
|Слиго Роверс (Слиго)
|2:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|90'
|21.07.2022
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:1
|Слиго Роверс (Слиго)
|07.07.2022
|1' -79'
|Бала Таун (Бала)
|1:2
|Слиго Роверс (Слиго)
|79'