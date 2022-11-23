Хуан Пабло Варгас - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Хуан Пабло
|Фамилия
|Варгас
|Команда
|Мильонариос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Хуан Пабло
|Фамилия
|Варгас
|Команда
|Мильонариос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коста-Рика
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2022
|1' -90'
|Коста-Рика
|2:4
|Германия
|70'
|27.11.2022
|Был в запасе
|Япония
|0:1
|Коста-Рика
|23.11.2022
|Был в запасе
|Испания
|7:0
|Коста-Рика