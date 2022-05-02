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    Ескендир Кыбырай - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Ескендир
    Фамилия Кыбырай
    Команда Актобе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 августа 1997 (25 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Жетысу 0:1 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
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