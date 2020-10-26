Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карам Султанов - статистика

Кайсар
15 апреля 1996 (30), Шымкент
#44 | Защитник
195 см
Казахстан | Азербайджан
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайсар
19
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
2 : 2
26.10.2025
Кайсар
64' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Улытау
1 : 1
18.10.2025
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Тобол
1 : 0
28.09.2025
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
1 : 1
16.09.2025
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Астана
5 : 1
28.08.2025
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кайсар
0 : 0
23.08.2025
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Туран
1 : 0
16.08.2025
Кайсар
84' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кайсар
1 : 1
10.08.2025
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кайсар
1 : 0
26.07.2025
Кызыл-Жар
84' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кайрат
1 : 1
19.07.2025
Кайсар
69' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Окжетпес
4 : 2
06.07.2025
Кайсар
77' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Кайсар
1 : 2
29.06.2025
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кайсар
1 : 1
22.06.2025
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кайсар
1 : 1
15.06.2025
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кайсар
2 : 2
31.05.2025
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Атырау
1 : 2
25.05.2025
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайсар
1 : 0
18.05.2025
Туран
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
5 : 0
11.05.2025
Кайсар
1' - 90'
33'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайсар
1 : 1
04.05.2025
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кызыл-Жар
2 : 1
27.04.2025
Кайсар
1' - 90'
80'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайсар
0 : 0
20.04.2025
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Актобе
4 : 1
06.04.2025
Кайсар
1' - 67'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кайсар
2 : 2
29.03.2025
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Елимай
2 : 0
09.03.2025
Кайсар
Был в запасе
51'
Главные новости
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
3
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
22
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
5
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+