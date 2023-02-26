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    Фрэнки Амайя - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Фрэнки
    Фамилия Амайя
    Команда Нью-Йорк Ред Буллз
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 сентября 2000 (22 года)
    Рост 163
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нэшвилл США. МЛС, 2 тур
    26.02.2023 1' - 90' Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз США. МЛС, 1 тур
    72'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 0:0 Нэшвилл (Нэшвилл)
    26.02.2023 1' -90' Орландо Сити (Орландо) 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    72'
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