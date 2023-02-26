Фрэнки Амайя - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Фрэнки
|Фамилия
|Амайя
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|163
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Фрэнки
|Фамилия
|Амайя
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|163
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|Нэшвилл
|США. МЛС, 2 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Орландо Сити
|1:0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|США. МЛС, 1 тур
|72'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|0:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|26.02.2023
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|1:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|72'