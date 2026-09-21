Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2026 Кубок Либертадорес 2026 Бразилия. Серия А 2025 Копа Судамерикана 2025 Кубок Либертадорес 2025 Бразилия. Серия А 2024 Бразилия. Серия А 2023 США. МЛС 2022