Обед Варгас - статистика
#73 | Полузащитник
|Имя
|Обед
|Фамилия
|Варгас
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Анкоридж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 августа 2005 (17 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Обед
|Фамилия
|Варгас
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Анкоридж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 августа 2005 (17 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сиэтл
|11
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.06.2022
|1' -74'
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|15.06.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|4:0
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|30.05.2022
|1' -62'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:1
|Шарлотт (Шарлотт)
|15.05.2022
|1' -61'
|Сиэтл (Сиэтл)
|3:1
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|10'
|08.05.2022
|1' -90'
|Даллас (Даллас)
|2:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|45'
|24.04.2022
|74' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|4:3
|Сиэтл (Сиэтл)
|83'
|17.04.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:1
|Интер (Майами)
|03.04.2022
|46' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:2
|Сиэтл (Сиэтл)
|20.03.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|1:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|12.03.2022
|1' -59'
|Сиэтл (Сиэтл)
|3:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|29'
|06.03.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|28.02.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)