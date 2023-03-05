Брайан Гутьеррес - статистика
#40 | Полузащитник
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Гутьеррес
|Команда
|Чикаго Файр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Гутьеррес
|Команда
|Чикаго Файр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 64'
|Чикаго Файр
|1:1
|Нью-Йорк Сити
|США. МЛС, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чикаго Файр
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -64'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|1:1
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)