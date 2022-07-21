Раз Шломо - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Раз
|Фамилия
|Шломо
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ашкелон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 августа 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Имя
|Раз
|Фамилия
|Шломо
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ашкелон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 августа 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Маккаби (Нетанья)
|0:1
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|21.07.2022
|1' -90'
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|1:1
|Маккаби (Нетанья)
|71'