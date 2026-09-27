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Маккаби
Раз Шломо
Статистика
€ 800 тыс
Раз Шломо - статистика
Маккаби
13 августа 1999 (27), Ашкелон
#4 | Защитник
188 см
Израиль
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
1' - 90'
59'
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
64' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
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Отбор ЧЕ-2024 2023
Лига конференций 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маккаби
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
1' - 90'
86'
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
1' - 90'
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