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    Лука Петрассо - статистика

    #38 | Защитник
    Имя Лука
    Фамилия Петрассо
    Команда Торонто
    Состав Основной
    Родной город Торонто
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 июня 2000 (22 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Орландо Сити 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 71' -90' Орландо Сити (Орландо) 0:0 Цинциннати (Цинциннати)
    26.02.2023 1' -90' Орландо Сити (Орландо) 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
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