Лука Петрассо - статистика
#38 | Защитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Петрассо
|Команда
|Торонто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торонто
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июня 2000 (22 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Петрассо
|Команда
|Торонто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торонто
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июня 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орландо Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|71' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|26.02.2023
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|1:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)