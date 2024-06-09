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Фелипе Эрнандес
Статистика
Фелипе Эрнандес - статистика
Завершил карьеру
8 июня 1998 (28)
#21 | Полузащитник
170 см
США
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Канзаc Сити
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 24 тур
Канзаc Сити
2 : 1
09.06.2024
Сиэтл
72' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
02.06.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Канзаc Сити
1 : 2
30.05.2024
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Портленд
2 : 1
26.05.2024
Канзаc Сити
18' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Остин
3 : 2
19.05.2024
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Канзаc Сити
1 : 2
12.05.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 0
05.05.2024
Канзаc Сити
46' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Канзаc Сити
2 : 3
14.04.2024
Интер Майами
45' - 90'
79'
США. МЛС, 10 тур
Канзаc Сити
3 : 3
07.04.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Торонто
1 : 3
31.03.2024
Канзаc Сити
78' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
2 : 3
24.03.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Канзаc Сити
2 : 1
17.03.2024
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Лос-Анджелес
0 : 0
10.03.2024
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
1 : 1
03.03.2024
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
25.02.2024
Канзаc Сити
74' - 90'
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