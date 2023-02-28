Фелипе Эрнандес - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Эрнандес
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июня 1998 (24 года)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Эрнандес
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июня 1998 (24 года)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|72' - 90'
|Колорадо
|0:0
|Канзаc Сити
|США. МЛС, 3 тур
|28.02.2023
|70' - 90'
|Портленд
|1:0
|Канзаc Сити
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Канзаc Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|72' -90'
|Колорадо (Денвер)
|0:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|28.02.2023
|70' -90'
|Портленд (Портленд)
|1:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)