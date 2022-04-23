Егор Богомольский - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Богомольский
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июня 2000 (22 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Богомольский
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июня 2000 (22 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|14
|8
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:1
|Минск (Минск)
|15.07.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Минск (Минск)
|75' 85'
|09.07.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|9'
|26.06.2022
|1' -80'
|Минск (Минск)
|2:4
|Белшина (Бобруйск)
|19.06.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|4:2
|Минск (Минск)
|27'
|20.05.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|14.05.2022
|1' -77'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:0
|Минск (Минск)
|08.05.2022
|1' -79'
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|01.05.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Минск (Минск)
|23.04.2022
|1' -87'
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|69'
|15.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Минск (Минск)
|36' 56' 75'
|09.04.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|29'
|03.04.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Минск (Минск)
|57'
|18.03.2022
|67' -90'
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо (Минск)
|87'