Майкел Чанг - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Майкел
|Фамилия
|Чанг
|Команда
|Реал Солт-Лейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Майкел
|Фамилия
|Чанг
|Команда
|Реал Солт-Лейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Сиэтл
|2:0
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 3 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Ванкувер Уайткепс
|1:2
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 2 тур
|70'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|26.02.2023
|1' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|70'