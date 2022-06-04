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    Мартин Адам - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Мартин
    Фамилия Адам
    Команда Пакш
    Состав Основной
    Родной город Сегед
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Венгрия 6 0 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 75' -90' Венгрия 0:2 Италия
    23.09.2022 67' -90' Германия 0:1 Венгрия
    14.06.2022 68' -90' Англия 0:4 Венгрия
    70' 80'
    11.06.2022 69' -90' Венгрия 1:1 Германия
    90'
    07.06.2022 87' -90' Италия 2:1 Венгрия
    04.06.2022 88' -90' Венгрия 1:0 Англия
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