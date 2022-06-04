Мартин Адам - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Адам
|Команда
|Пакш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сегед
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Адам
|Команда
|Пакш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сегед
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Венгрия
|6
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|75' -90'
|Венгрия
|0:2
|Италия
|23.09.2022
|67' -90'
|Германия
|0:1
|Венгрия
|14.06.2022
|68' -90'
|Англия
|0:4
|Венгрия
|70' 80'
|11.06.2022
|69' -90'
|Венгрия
|1:1
|Германия
|90'
|07.06.2022
|87' -90'
|Италия
|2:1
|Венгрия
|04.06.2022
|88' -90'
|Венгрия
|1:0
|Англия