Лайам Доннелли - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Лайам
|Фамилия
|Доннелли
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Лайам
|Фамилия
|Доннелли
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Ирландия
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.06.2022
|Был в запасе
|Северная Ирландия
|2:2
|Кипр
|09.06.2022
|Был в запасе
|Косово
|3:2
|Северная Ирландия
|05.06.2022
|63' -90'
|Кипр
|0:0
|Северная Ирландия
|90'
|02.06.2022
|Был в запасе
|Северная Ирландия
|0:1
|Греция