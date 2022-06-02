Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лайам Доннелли - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Лайам
    Фамилия Доннелли
    Команда Мазервелл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 марта 1996 (27 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Ирландия 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.06.2022 Был в запасе Северная Ирландия 2:2 Кипр
    09.06.2022 Был в запасе Косово 3:2 Северная Ирландия
    05.06.2022 63' -90' Кипр 0:0 Северная Ирландия
    90'
    02.06.2022 Был в запасе Северная Ирландия 0:1 Греция
    • Читайте нас: 
    11