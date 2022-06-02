Конор МакМенамин - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Конор
|Фамилия
|МакМенамин
|Команда
|Гленторан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Конор
|Фамилия
|МакМенамин
|Команда
|Гленторан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Ирландия
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2022
|76' -90'
|Греция
|3:1
|Северная Ирландия
|12.06.2022
|1' -69'
|Северная Ирландия
|2:2
|Кипр
|09.06.2022
|1' -90'
|Косово
|3:2
|Северная Ирландия
|05.06.2022
|64' -90'
|Кипр
|0:0
|Северная Ирландия
|02.06.2022
|Был в запасе
|Северная Ирландия
|0:1
|Греция