Дорон Лейднер - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Дорон
|Фамилия
|Лейднер
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Дорон
|Фамилия
|Лейднер
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|46' - 90'
|Рид
|1:3
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|25.02.2023
|66' - 90'
|Аустрия
|3:0
|Хартберг
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|19.02.2023
|73' - 90'
|Аустрия Л
|1:0
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Аустрия
|3:1
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|46' -90'
|Рид (Рид)
|1:3
|Аустрия (Вена)
|25.02.2023
|66' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:0
|Хартберг (Хартберг)
|19.02.2023
|73' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:0
|Аустрия (Вена)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)