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    Дорон Лейднер - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Дорон
    Фамилия Лейднер
    Команда Аустрия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 46' - 90' Рид 1:3 Аустрия Австрия. Бундеслига, 20 тур
    25.02.2023 66' - 90' Аустрия 3:0 Хартберг Австрия. Бундеслига, 19 тур
    19.02.2023 73' - 90' Аустрия Л 1:0 Аустрия Австрия. Бундеслига, 18 тур
    12.02.2023 Был в запасе Аустрия 3:1 Аустрия К Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 46' -90' Рид (Рид) 1:3 Аустрия (Вена)
    25.02.2023 66' -90' Аустрия (Вена) 3:0 Хартберг (Хартберг)
    19.02.2023 73' -90' Аустрия Л (Лустенау) 1:0 Аустрия (Вена)
    12.02.2023 Был в запасе Аустрия (Вена) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
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