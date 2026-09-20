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Чехия. Шанс Лига
Команды
Градец-Кралове
Адам Влканова
Статистика
€ 275 тыс
Адам Влканова - статистика
Градец-Кралове
4 сентября 1994 (32), Градец-Кралове
#58 | Полузащитник
169 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
0 : 2
20.09.2026
Теплице
55' - 90'
81'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Фастав
1 : 2
13.09.2026
Градец-Кралове
89' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
0 : 0
09.09.2026
Виктория
67' - 90'
74'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
2 : 1
06.09.2026
Спарта
71' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
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Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Градец-Кралове
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Градец-Кралове
3 : 1
30.07.2026
Тромсе
62' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Тромсе
0 : 1
23.07.2026
Градец-Кралове
1' - 70'
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