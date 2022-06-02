Адам Влканова - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Влканова
|Команда
|Градец-Кралове
|Состав
|Основной
|Родной город
|Градец-Кралове
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|169
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Влканова
|Команда
|Градец-Кралове
|Состав
|Основной
|Родной город
|Градец-Кралове
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чехия
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2022
|1' -90'
|Швейцария
|2:1
|Чехия
|24.09.2022
|63' -90'
|Чехия
|0:4
|Португалия
|12.06.2022
|Был в запасе
|Испания
|2:0
|Чехия
|09.06.2022
|73' -90'
|Португалия
|2:0
|Чехия
|05.06.2022
|Был в запасе
|Чехия
|2:2
|Испания
|02.06.2022
|Был в запасе
|Чехия
|2:1
|Швейцария