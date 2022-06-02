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    Адам Влканова - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Адам
    Фамилия Влканова
    Команда Градец-Кралове
    Состав Основной
    Родной город Градец-Кралове
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 сентября 1994 (28 лет)
    Рост 169
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чехия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 1' -90' Швейцария 2:1 Чехия
    24.09.2022 63' -90' Чехия 0:4 Португалия
    12.06.2022 Был в запасе Испания 2:0 Чехия
    09.06.2022 73' -90' Португалия 2:0 Чехия
    05.06.2022 Был в запасе Чехия 2:2 Испания
    02.06.2022 Был в запасе Чехия 2:1 Швейцария
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