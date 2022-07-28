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    Андриан Краев - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Андриан
    Фамилия Краев
    Команда Левски
    Состав Основной
    Родной город Враца
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 1999 (24 года)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левски 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -123' Левски (София) 1:3
    (1:2)п    		 Хэмран (Хэмран)
    04.08.2022 80' -90' Хэмран (Хэмран) 0:1 Левски (София)
    28.07.2022 82' -90' ПАОК (Салоники) 1:1 Левски (София)
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