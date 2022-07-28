Андриан Краев - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Андриан
|Фамилия
|Краев
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Враца
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|191
|Имя
|Андриан
|Фамилия
|Краев
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Враца
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левски
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -123'
|Левски (София)
|1:3
(1:2)п
|Хэмран (Хэмран)
|04.08.2022
|80' -90'
|Хэмран (Хэмран)
|0:1
|Левски (София)
|28.07.2022
|82' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:1
|Левски (София)