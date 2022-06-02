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    Светослав Вуцов - статистика

    #21 | Вратарь
    Имя Светослав
    Фамилия Вуцов
    Команда Славия
    Состав Основной
    Родной город София
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 9 июля 2002 (20 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болгария 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 Был в запасе Северная Македония 0:1 Болгария
    23.09.2022 Был в запасе Болгария 5:1 Гибралтар
    12.06.2022 Был в запасе Грузия 0:0 Болгария
    09.06.2022 1' -90' Гибралтар 1:1 Болгария
    05.06.2022 Был в запасе Болгария 2:5 Грузия
    02.06.2022 Был в запасе Болгария 1:1 Северная Македония
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