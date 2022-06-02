Светослав Вуцов - статистика
#21 | Вратарь
|Имя
|Светослав
|Фамилия
|Вуцов
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Родной город
|София
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Светослав
|Фамилия
|Вуцов
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Родной город
|София
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болгария
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|Был в запасе
|Северная Македония
|0:1
|Болгария
|23.09.2022
|Был в запасе
|Болгария
|5:1
|Гибралтар
|12.06.2022
|Был в запасе
|Грузия
|0:0
|Болгария
|09.06.2022
|1' -90'
|Гибралтар
|1:1
|Болгария
|05.06.2022
|Был в запасе
|Болгария
|2:5
|Грузия
|02.06.2022
|Был в запасе
|Болгария
|1:1
|Северная Македония