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МЛС 2026
Команды
Остин
Брэндон Васкес
Статистика
€ 5 млн
Брэндон Васкес - статистика
Остин
14 октября 1998 (27), Сан-Диего
#9 | Нападающий
188 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Остин
3 : 3
27.09.2026
Сан-Диего
1' - 90'
73'
США. МЛС, 27 тур
Даллас
0 : 0
20.09.2026
Остин
64' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
14.09.2026
Остин
65' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Остин
1 : 1
10.09.2026
Колорадо
1' - 58'
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
06.09.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Остин
15
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Остин
3 : 3
27.09.2026
Сан-Диего
1' - 90'
73'
США. МЛС, 27 тур
Даллас
0 : 0
20.09.2026
Остин
64' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
14.09.2026
Остин
65' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Остин
1 : 1
10.09.2026
Колорадо
1' - 58'
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
06.09.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Портленд
1 : 2
30.08.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Сиэтл
1 : 2
20.08.2026
Остин
1' - 90'
87'
США. МЛС, 20 тур
Остин
1 : 2
17.08.2026
Даллас
63' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Колорадо
1 : 0
02.08.2026
Остин
1' - 80'
США. МЛС, 18 тур
Динамо Хьюстон
3 : 0
26.07.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Остин
3 : 1
23.07.2026
Сиэтл
1' - 83'
США. МЛС, 15 тур
Сент-Луис
3 : 0
23.05.2026
Остин
60' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Остин
1 : 2
17.05.2026
Канзаc Сити
73' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 2
11.05.2026
Остин
84' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Остин
2 : 0
04.05.2026
Сент-Луис
89' - 90'
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