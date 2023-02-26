Брэндон Васкес - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Брэндон
|Фамилия
|Васкес
|Команда
|Цинциннати
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Диего
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 октября 1998 (24 года)
|Рост
|188
|Имя
|Брэндон
|Фамилия
|Васкес
|Команда
|Цинциннати
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Диего
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 октября 1998 (24 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 86'
|Орландо Сити
|0:0
|Цинциннати
|США. МЛС, 3 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Цинциннати
|2:1
|Хьюстон
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цинциннати
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -86'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|26.02.2023
|1' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)