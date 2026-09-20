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Фредрик Сьелстад - статистика

ХамКам
29 марта 1994 (32), Осло
#23 | Полузащитник
187 см
Норвегия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Тромсе
3 : 2
20.09.2026
ХамКам
1' - 60'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 5
13.09.2026
Мольде
1' - 41'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Русенборг
4 : 0
05.09.2026
ХамКам
46' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ХамКам
20
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Тромсе
3 : 2
20.09.2026
ХамКам
1' - 60'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 5
13.09.2026
Мольде
1' - 41'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Русенборг
4 : 0
05.09.2026
ХамКам
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
ХамКам
2 : 2
30.08.2026
Кристиансунд
1' - 80'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Бранн
3 : 0
16.08.2026
ХамКам
1' - 87'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
ХамКам
1 : 1
09.08.2026
Олесунн
1' - 56'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Волеренга
0 : 3
31.07.2026
ХамКам
44' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Сарпсборг 08
1 : 0
26.07.2026
ХамКам
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Буде-Глимт
3 : 0
22.07.2026
ХамКам
1' - 76'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Сандефьорд
2 : 2
12.07.2026
ХамКам
73' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Олесунн
2 : 2
29.05.2026
ХамКам
1' - 66'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
ХамКам
2 : 0
25.05.2026
Лиллестрем
1' - 79'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Фредрикстад
2 : 1
16.05.2026
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
ХамКам
1 : 0
08.05.2026
Волеренга
1' - 82'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Кристиансунд
1 : 1
03.05.2026
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
ХамКам
2 : 1
26.04.2026
Старт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
ХамКам
4 : 0
19.04.2026
КФУМ-Камератене
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Мольде
4 : 1
12.04.2026
ХамКам
1' - 90'
37'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
ХамКам
1 : 5
06.04.2026
Бранн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
ХамКам
2 : 1
14.03.2026
Викинг
1' - 90'
41'
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