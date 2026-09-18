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Амин Нури - статистика

КФУМ-Камератене
10 января 1990 (36), Осло
#33 | Защитник
180 см
Норвегия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сарпсборг 08
1 : 3
18.09.2026
КФУМ-Камератене
85' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
13.09.2026
Олесунн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Мольде
2 : 0
06.09.2026
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
КФУМ-Камератене
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сарпсборг 08
1 : 3
18.09.2026
КФУМ-Камератене
85' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
13.09.2026
Олесунн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Мольде
2 : 0
06.09.2026
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
КФУМ-Камератене
1 : 1
15.08.2026
Лиллестрем
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
КФУМ-Камератене
2 : 4
26.07.2026
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
КФУМ-Камератене
0 : 2
12.07.2026
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Волеренга
2 : 2
03.05.2026
КФУМ-Камератене
68' - 79'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
КФУМ-Камератене
1 : 0
26.04.2026
Сарпсборг 08
71' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
ХамКам
4 : 0
19.04.2026
КФУМ-Камератене
60' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Олесунн
2 : 2
12.04.2026
КФУМ-Камератене
85' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
КФУМ-Камератене
1 : 2
07.04.2026
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Фредрикстад
3 : 1
22.03.2026
КФУМ-Камератене
75' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
КФУМ-Камератене
2 : 0
15.03.2026
Старт
Был в запасе
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