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    Мозес Эбийе - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Мозес
    Фамилия Эбийе
    Команда Тромсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тромсе 16 2 0 0 0
    Олесунн 11 5 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 2:2 Олесунн (Олесунн)
    35'
    06.11.2022 Был в запасе Олесунн (Олесунн) 2:1 Лиллестрем (Лиллестрем)
    30.10.2022 1' -46' Кристиансунн (Кристиансунн) 4:0 Олесунн (Олесунн)
    23.10.2022 1' -66' Олесунн (Олесунн) 1:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
    19.10.2022 1' -86' Йерв (Гримстад) 0:1 Олесунн (Олесунн)
    67'
    16.10.2022 1' -73' Олесунн (Олесунн) 0:0 ХамКам (Хамар)
    02.10.2022 1' -70' Олесунн (Олесунн) 2:1 Викинг (Ставангер)
    18.09.2022 1' -80' Мольде (Мольде) 3:0 Олесунн (Олесунн)
    11.09.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 1:3 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    74'
    04.09.2022 1' -75' Стремсгодсет (Драммен) 1:2 Олесунн (Олесунн)
    26' 45'
    28.08.2022 1' -63' Олесунн (Олесунн) 1:1 Одд (Шиен)
    32'
    21.08.2022 72' -90' Русенборг (Тронхейм) 2:1 Олесунн (Олесунн)
    21.08.2022 Был в запасе Волеренга (Осло) 1:0 Тромсе (Тромсе)
    07.08.2022 70' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    03.08.2022 1' -62' Кристиансунн (Кристиансунн) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    30.07.2022 72' -90' Тромсе (Тромсе) 3:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
    23.07.2022 84' -90' Русенборг (Тронхейм) 3:0 Тромсе (Тромсе)
    10.07.2022 1' -56' Мольде (Мольде) 5:1 Тромсе (Тромсе)
    26.06.2022 1' -90' Сандефьорд (Сандефьорд) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    19.06.2022 70' -90' Тромсе (Тромсе) 1:1 Хаугесунд (Хаугесунд)
    29.05.2022 71' -90' Тромсе (Тромсе) 2:2 Лиллестрем (Лиллестрем)
    90'
    22.05.2022 1' -67' Тромсе (Тромсе) 1:1 Викинг (Ставангер)
    16.05.2022 1' -90' Буде-Глимт (Буде) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    12.05.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 1:0 Волеренга (Осло)
    08.05.2022 1' -78' Йерв (Гримстад) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    33'
    24.04.2022 1' -60' Тромсе (Тромсе) 2:5 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    18.04.2022 1' -68' Олесунн (Олесунн) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    10.04.2022 1' -86' Тромсе (Тромсе) 2:1 ХамКам (Хамар)
    03.04.2022 1' -90' Одд (Шиен) 2:0 Тромсе (Тромсе)
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