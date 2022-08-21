Мозес Эбийе - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Мозес
|Фамилия
|Эбийе
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Мозес
|Фамилия
|Эбийе
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тромсе
|16
|2
|0
|0
|0
|Олесунн
|11
|5
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Олесунн (Олесунн)
|35'
|06.11.2022
|Был в запасе
|Олесунн (Олесунн)
|2:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|30.10.2022
|1' -46'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|4:0
|Олесунн (Олесунн)
|23.10.2022
|1' -66'
|Олесунн (Олесунн)
|1:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|19.10.2022
|1' -86'
|Йерв (Гримстад)
|0:1
|Олесунн (Олесунн)
|67'
|16.10.2022
|1' -73'
|Олесунн (Олесунн)
|0:0
|ХамКам (Хамар)
|02.10.2022
|1' -70'
|Олесунн (Олесунн)
|2:1
|Викинг (Ставангер)
|18.09.2022
|1' -80'
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Олесунн (Олесунн)
|11.09.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|1:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|74'
|04.09.2022
|1' -75'
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:2
|Олесунн (Олесунн)
|26' 45'
|28.08.2022
|1' -63'
|Олесунн (Олесунн)
|1:1
|Одд (Шиен)
|32'
|21.08.2022
|72' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|2:1
|Олесунн (Олесунн)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Волеренга (Осло)
|1:0
|Тромсе (Тромсе)
|07.08.2022
|70' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|03.08.2022
|1' -62'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|30.07.2022
|72' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|3:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|23.07.2022
|84' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Тромсе (Тромсе)
|10.07.2022
|1' -56'
|Мольде (Мольде)
|5:1
|Тромсе (Тромсе)
|26.06.2022
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|19.06.2022
|70' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|29.05.2022
|71' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|90'
|22.05.2022
|1' -67'
|Тромсе (Тромсе)
|1:1
|Викинг (Ставангер)
|16.05.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|12.05.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:0
|Волеренга (Осло)
|08.05.2022
|1' -78'
|Йерв (Гримстад)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|33'
|24.04.2022
|1' -60'
|Тромсе (Тромсе)
|2:5
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|18.04.2022
|1' -68'
|Олесунн (Олесунн)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|10.04.2022
|1' -86'
|Тромсе (Тромсе)
|2:1
|ХамКам (Хамар)
|03.04.2022
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|2:0
|Тромсе (Тромсе)