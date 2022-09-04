Эрик Китолано - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Китолано
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Китолано
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тромсе
|28
|13
|3
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Олесунн (Олесунн)
|90'
|06.11.2022
|1' -90'
|ХамКам (Хамар)
|1:2
|Тромсе (Тромсе)
|72'
|30.10.2022
|1' -81'
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Йерв (Гримстад)
|77'
|23.10.2022
|1' -87'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|76'
|15.10.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|3:2
|Одд (Шиен)
|90'
|09.10.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:2
|Тромсе (Тромсе)
|87'
|01.10.2022
|1' -79'
|Тромсе (Тромсе)
|0:1
|Мольде (Мольде)
|18.09.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|88'
|11.09.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|3:2
|Буде-Глимт (Буде)
|55'
|04.09.2022
|1' -90'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|2:1
|Тромсе (Тромсе)
|19'
|28.08.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|4:3
|Русенборг (Тронхейм)
|14' 16' 82'
|21.08.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:0
|Тромсе (Тромсе)
|14.08.2022
|1' -85'
|Тромсе (Тромсе)
|2:1
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|66'
|07.08.2022
|1' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|36' 90'
|03.08.2022
|1' -62'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|30.07.2022
|1' -83'
|Тромсе (Тромсе)
|3:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|9' 49'
|23.07.2022
|1' -78'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Тромсе (Тромсе)
|10.07.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|5:1
|Тромсе (Тромсе)
|7' 38'
|26.06.2022
|64' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|19.06.2022
|70' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|29.05.2022
|1' -71'
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|42'
|22.05.2022
|1' -67'
|Тромсе (Тромсе)
|1:1
|Викинг (Ставангер)
|16.05.2022
|1' -77'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|12.05.2022
|1' -74'
|Тромсе (Тромсе)
|1:0
|Волеренга (Осло)
|67'
|08.05.2022
|77' -90'
|Йерв (Гримстад)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|24.04.2022
|46' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:5
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|18.04.2022
|68' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|10.04.2022
|1' -60'
|Тромсе (Тромсе)
|2:1
|ХамКам (Хамар)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|2:0
|Тромсе (Тромсе)