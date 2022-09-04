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    Эрик Китолано - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Эрик
    Фамилия Китолано
    Команда Мольде
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тромсе 28 13 3 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 2:2 Олесунн (Олесунн)
    90'
    06.11.2022 1' -90' ХамКам (Хамар) 1:2 Тромсе (Тромсе)
    72'
    30.10.2022 1' -81' Тромсе (Тромсе) 2:2 Йерв (Гримстад)
    77'
    23.10.2022 1' -87' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    76'
    15.10.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 3:2 Одд (Шиен)
    90'
    09.10.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 1:2 Тромсе (Тромсе)
    87'
    01.10.2022 1' -79' Тромсе (Тромсе) 0:1 Мольде (Мольде)
    18.09.2022 1' -90' Викинг (Ставангер) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    88'
    11.09.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 3:2 Буде-Глимт (Буде)
    55'
    04.09.2022 1' -90' Хаугесунд (Хаугесунд) 2:1 Тромсе (Тромсе)
    19'
    28.08.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 4:3 Русенборг (Тронхейм)
    14' 16' 82'
    21.08.2022 1' -90' Волеренга (Осло) 1:0 Тромсе (Тромсе)
    14.08.2022 1' -85' Тромсе (Тромсе) 2:1 Кристиансунн (Кристиансунн)
    66'
    07.08.2022 1' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    36' 90'
    03.08.2022 1' -62' Кристиансунн (Кристиансунн) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    30.07.2022 1' -83' Тромсе (Тромсе) 3:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
    9' 49'
    23.07.2022 1' -78' Русенборг (Тронхейм) 3:0 Тромсе (Тромсе)
    10.07.2022 1' -90' Мольде (Мольде) 5:1 Тромсе (Тромсе)
    7' 38'
    26.06.2022 64' -90' Сандефьорд (Сандефьорд) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    19.06.2022 70' -90' Тромсе (Тромсе) 1:1 Хаугесунд (Хаугесунд)
    29.05.2022 1' -71' Тромсе (Тромсе) 2:2 Лиллестрем (Лиллестрем)
    42'
    22.05.2022 1' -67' Тромсе (Тромсе) 1:1 Викинг (Ставангер)
    16.05.2022 1' -77' Буде-Глимт (Буде) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    12.05.2022 1' -74' Тромсе (Тромсе) 1:0 Волеренга (Осло)
    67'
    08.05.2022 77' -90' Йерв (Гримстад) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    24.04.2022 46' -90' Тромсе (Тромсе) 2:5 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    18.04.2022 68' -90' Олесунн (Олесунн) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    10.04.2022 1' -60' Тромсе (Тромсе) 2:1 ХамКам (Хамар)
    03.04.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 2:0 Тромсе (Тромсе)
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