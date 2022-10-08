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    Иуба Диарра - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Иуба
    Фамилия Диарра
    Команда Кадис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 марта 1998 (24 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 Был в запасе Реал Сосьедад 0:0 Кадис Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 Был в запасе Кадис 1:0 Райо Вальекано Испания. Примера, 23 тур
    19.02.2023 Был в запасе Барселона 2:0 Кадис Испания. Примера, 22 тур
    10.02.2023 Был в запасе Кадис 2:0 Жирона Испания. Примера, 21 тур
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