Иуба Диарра - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Иуба
|Фамилия
|Диарра
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1998 (24 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Иуба
|Фамилия
|Диарра
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад
|0:0
|Кадис
|Испания. Примера, 24 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Кадис
|1:0
|Райо Вальекано
|Испания. Примера, 23 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Барселона
|2:0
|Кадис
|Испания. Примера, 22 тур
|10.02.2023
|Был в запасе
|Кадис
|2:0
|Жирона
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|7
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|66' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|29.10.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:0
|Штурм (Грац)
|16.10.2022
|90' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|08.10.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|86'
|18.09.2022
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|Рапид (Вена)
|10.09.2022
|46' -90'
|Рид (Рид)
|0:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|03.09.2022
|61' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Тироль (Ваттенс)
|79'
|27.08.2022
|76' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:6
|Зальцбург (Зальцбург)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)