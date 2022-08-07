Хейтор - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Хейтор
|Фамилия
|да Фонсека
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пелотас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Хейтор
|Фамилия
|да Фонсека
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пелотас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.2022
|64' -90'
|Гент (Гент)
|3:4
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|17.09.2022
|72' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Остенде (Остенде)
|89'
|11.09.2022
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Антверпен (Антверпен)
|02.09.2022
|69' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|27.08.2022
|84' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|20.08.2022
|61' -90'
|Генк (Генк)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|13.08.2022
|64' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:0
|Мехелен (Мехелен)
|07.08.2022
|75' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)