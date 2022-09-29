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    Эдсон Фернандо - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Эдсон
    Фамилия Фернандо
    Команда Атлетико Гойяненсе
    Состав Основной
    Родной город Натал
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 апреля 1998 (24 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Гойяненсе 24 0 0 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 42' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    85'
    10.11.2022 68' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    06.11.2022 53' -90' Форталеза (Форталеза) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    56'
    28.10.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    82'
    24.10.2022 46' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:0 Сеара (Форталеза)
    76'
    17.10.2022 85' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    11.10.2022 1' -60' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    16'
    06.10.2022 87' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 3:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    02.10.2022 75' -90' Аваи (Флорианополис) 1:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    29.09.2022 72' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    20.09.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    11.09.2022 1' -46' Коритиба (Коритиба) 2:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    05.09.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    27.08.2022 29' -77' Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    07.08.2022 76' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    31.07.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    21.07.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    18.07.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    11.07.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    03.07.2022 82' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:2 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    27.06.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    20.06.2022 77' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 3:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    17.06.2022 77' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 4:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    12.06.2022 75' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    09.06.2022 1' -31' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    05.06.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    49'
    31.05.2022 90' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    21.05.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    87'
    15.05.2022 1' -66' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    08.05.2022 58' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Гойас (Гояния)
    01.05.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    25.04.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 68' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 4:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
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