Габриэль Баральяс - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Баральяс
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 октября 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Баральяс
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 октября 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Гойяненсе
|27
|4
|2
|12
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|03.11.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:3
|Сантос (Сан-Паулу)
|29' 45'
|28.10.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|72'
|24.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|38'
|17.10.2022
|1' -77'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|06.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|75' 45'
|02.10.2022
|1' -82'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|56' 44'
|29.09.2022
|1' -84'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|20.09.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|05.09.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|27.08.2022
|1' -29'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|22.08.2022
|65' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|31.07.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|82'
|25.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|21.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|18.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|11.07.2022
|1' -87'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|03.07.2022
|1' -82'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|23'
|17.06.2022
|1' -77'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|12.06.2022
|1' -46'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|45'
|09.06.2022
|31' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|34' 35'
|05.06.2022
|1' -57'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|31.05.2022
|1' -63'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|15.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|26'
|08.05.2022
|1' -32'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|22'
|01.05.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.04.2022
|46' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|54'
|18.04.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|4:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|10.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)