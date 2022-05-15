Рамон Менезес - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Рамон
|Фамилия
|Менезес
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Рамон
|Фамилия
|Менезес
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Гойяненсе
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.07.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|03.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|20'
|27.06.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|50'
|17.06.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|12.06.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|09.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|05.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|31.05.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|21.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|15.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|08.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|01.05.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|4:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)