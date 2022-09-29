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    Бруно Мендес - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Бруно
    Фамилия Мендес
    Команда Интернасьонал
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 сентября 1999 (23 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коринтианс 18 0 1 2 1
    Интернасьонал 6 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2022 1' -38' Коритиба (Коритиба) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    38'
    06.11.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Сеара (Форталеза)
    03.11.2022 1' -84' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    75'
    30.10.2022 1' -58' Гойас (Гояния) 0:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    27.10.2022 46' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    23.10.2022 46' -90' Сантос (Сан-Паулу) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    09.10.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    05.10.2022 1' -72' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    02.10.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Куяба (Куяба)
    29.09.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    19.09.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    69' 69'
    11.09.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    04.09.2022 56' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    30.08.2022 88' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Брагантино (Сан-Паулу)
    22.08.2022 1' -90' Форталеза (Форталеза) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    14.08.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    07.08.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    31.07.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    25.07.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    21.07.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 3:1 Коритиба (Коритиба)
    17.07.2022 1' -57' Сеара (Форталеза) 3:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    10.07.2022 66' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    02.07.2022 1' -46' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    26.06.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    09.06.2022 58' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    71'
    06.06.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 0:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    90'
    31.05.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    22.05.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    09.05.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    02.05.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 0:0 Аваи (Флорианополис)
    24.04.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    18.04.2022 46' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    10.04.2022 1' -89' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
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