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Толука
Бруно Мендес
Статистика
€ 4,50 млн
Бруно Мендес - статистика
Толука
10 сентября 1999 (27), Монтевидео
#4 | Защитник
180 см
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Команда
И
Г
П
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Уругвай
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 6 тур
Уругвай
3 : 0
22.11.2023
Боливия
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 5 тур
Аргентина
0 : 2
17.11.2023
Уругвай
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 3 тур
Колумбия
2 : 2
12.10.2023
Уругвай
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 2 тур
Эквадор
2 : 1
13.09.2023
Уругвай
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 1 тур
Уругвай
3 : 1
09.09.2023
Чили
86' - 90'
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