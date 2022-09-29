Бруно Мендес - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Мендес
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Мендес
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|18
|0
|1
|2
|1
|Интернасьонал
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|1' -38'
|Коритиба (Коритиба)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|38'
|06.11.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|03.11.2022
|1' -84'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|75'
|30.10.2022
|1' -58'
|Гойас (Гояния)
|0:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|27.10.2022
|46' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|23.10.2022
|46' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|05.10.2022
|1' -72'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|29.09.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|19.09.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|69' 69'
|11.09.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|04.09.2022
|56' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|30.08.2022
|88' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Брагантино (Сан-Паулу)
|22.08.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|14.08.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|31.07.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|25.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:1
|Коритиба (Коритиба)
|17.07.2022
|1' -57'
|Сеара (Форталеза)
|3:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|10.07.2022
|66' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|02.07.2022
|1' -46'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|09.06.2022
|58' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|71'
|06.06.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|90'
|31.05.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|09.05.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|02.05.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Аваи (Флорианополис)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|18.04.2022
|46' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|10.04.2022
|1' -89'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)