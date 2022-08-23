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    Дара Костеллоу - статистика

    #44 | Нападающий
    Имя Дара
    Фамилия Костеллоу
    Команда Бернли
    Состав Молодежный
    Родной город Лимерик
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 декабря 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бернли 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 81' -90' Шрусбери Таун (Шрусбери) 0:1 Бернли (Бернли)
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