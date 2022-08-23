Дара Костеллоу - статистика
#44 | Нападающий
|Имя
|Дара
|Фамилия
|Костеллоу
|Команда
|Бернли
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лимерик
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 декабря 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Дара
|Фамилия
|Костеллоу
|Команда
|Бернли
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лимерик
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 декабря 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|81' -90'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|0:1
|Бернли (Бернли)