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Питерборо Юнайтед
Джош Фини
Статистика
€ 650 тыс
Джош Фини - статистика
Питерборо Юнайтед
6 мая 2005 (21)
#12 | Защитник
193 см
Англия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 8 тур
Стокпорт Каунти
1 : 0
26.09.2026
Питерборо Юнайтед
1' - 90'
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
19.09.2026
Донкастер Роверс
1' - 90'
36'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Питерборо Юнайтед
3 : 3
15.09.2026
Барнсли
1' - 90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
12.09.2026
Питерборо Юнайтед
1' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Питерборо Юнайтед
1 : 2
05.09.2026
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
38'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Первая лига 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Первая лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Питерборо Юнайтед
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Питерборо Юнайтед
3 : 3
15.09.2026
Барнсли
1' - 90'
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