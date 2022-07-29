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    Мануэль Винцгеймер - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Мануэль
    Фамилия Винцгеймер
    Команда Гамбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 января 1999 (24 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нюрнберг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2022 65' -90' Каан-Мариенборн (Зиген) 0:2 Нюрнберг (Нюрнберг)
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