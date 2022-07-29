Мануэль Винцгеймер - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Винцгеймер
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 января 1999 (24 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Винцгеймер
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 января 1999 (24 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2022
|65' -90'
|Каан-Мариенборн (Зиген)
|0:2
|Нюрнберг (Нюрнберг)