Ян Гьямера - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Гьямера
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Гьямера
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гамбург
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2022
|82' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|0:2
|Герта (Берлин)
|19.05.2022
|90' -90'
|Герта (Берлин)
|0:1
|Гамбург (Гамбург)