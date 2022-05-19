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    Ян Гьямера - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Ян
    Фамилия Гьямера
    Команда Гамбург
    Состав Основной
    Родной город Берлин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июня 1995 (27 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гамбург 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2022 82' -90' Гамбург (Гамбург) 0:2 Герта (Берлин)
    19.05.2022 90' -90' Герта (Берлин) 0:1 Гамбург (Гамбург)
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