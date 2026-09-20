Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Бруно Родригес - статистика

Крузейро
7 марта 1997 (29)
#9 | Нападающий
177 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
1 : 3
20.09.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
2 : 1
13.09.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
3 : 1
06.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крузейро
14
1
2
0
0
Палмейрас
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
1 : 3
20.09.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
2 : 1
13.09.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
3 : 1
06.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Коринтианс
1 : 2
17.08.2026
Крузейро
1' - 70'
36'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Крузейро
3 : 1
09.08.2026
Мирассол
1' - 90'
12'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
0 : 1
31.07.2026
Крузейро
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Крузейро
0 : 1
26.07.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Интернасьонал
1 : 2
23.07.2026
Крузейро
62' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Крузейро
1 : 1
01.06.2026
Флуминенсе
56' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
2 : 1
24.05.2026
Шапекоэнсе
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Крузейро
1 : 3
03.05.2026
Атлетико Минейро
62' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ремо
0 : 1
26.04.2026
Крузейро
1' - 76'
34'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Крузейро
2 : 0
19.04.2026
Гремио
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крузейро
2 : 1
13.04.2026
Брагантино
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
3 : 0
02.04.2026
Витория
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Крузейро
0 : 0
22.03.2026
Сантос
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
1 : 1
26.02.2026
Коринтианс
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Интернасьонал
1 : 3
13.02.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
5 : 1
05.02.2026
Витория
85' - 90'
Главные новости
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
4
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+