Бенжамин Хансен - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Бенжамин
|Фамилия
|Хансен
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Бенжамин
|Фамилия
|Хансен
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|10
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|4:0
|Мольде (Мольде)
|27.10.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|2:3
|Юргорден (Стокгольм)
|13.10.2022
|46' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:2
|Мольде (Мольде)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|08.09.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|0:0
|Гент (Гент)
|25.08.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|0:4
|Мольде (Мольде)
|18.08.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|11.08.2022
|1' -90'
|Кишварда (Кишварда)
|2:1
|Мольде (Мольде)
|04.08.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Кишварда (Кишварда)
|28.07.2022
|1' -90'
|Эльфсборг (Бурос)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|21.07.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|4:1
|Эльфсборг (Бурос)
|60' 90'