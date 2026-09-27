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Греция. Суперлига
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ПАОК
Христос Зафейрис
Статистика
€ 11 млн
Христос Зафейрис - статистика
ПАОК
23 февраля 2003 (23), Афины
#20 | Полузащитник
174 см
Греция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
1' - 59'
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
1' - 90'
83'
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 3
20.09.2026
ПАОК
1' - 86'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
1' - 64'
20'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
1' - 75'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Лига наций 2026/2027
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Норвегия. Элитсериен 2022
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАОК
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 3
20.09.2026
ПАОК
1' - 86'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
1' - 64'
20'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
1' - 75'
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
1 : 2
30.08.2026
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
ПАОК
4 : 0
23.08.2026
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