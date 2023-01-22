Йохан Хове - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Йохан
|Фамилия
|Хове
|Команда
|Стремсгодсет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 1,70
млн
|Имя
|Йохан
|Фамилия
|Хове
|Команда
|Стремсгодсет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|8
|2
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|25.02.2023
|1' -87'
|Гронинген (Гронинген)
|3:0
|Экселсиор (Роттердам)
|13'
|18.02.2023
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Эммен (Эммен)
|12'
|11.02.2023
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|6:0
|Гронинген (Гронинген)
|05.02.2023
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)
|69'
|29.01.2023
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|3:2
|Гронинген (Гронинген)
|50'
|26.01.2023
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Камбур (Лиуварден)
|22.01.2023
|1' -46'
|Херенвен (Херенвен)
|3:1
|Гронинген (Гронинген)