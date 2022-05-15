Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Izzet Furkan Malak - статистика

    #60 | Полузащитник
    Имя Izzet Furkan Malak
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гезтепе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 82' -90' Адана Демирспор (Адана) 7:0 Гезтепе (Измир)
    15.05.2022 90' -90' Гезтепе (Измир) 0:2 Бешикташ (Стамбул)
    • Читайте нас: 
    11