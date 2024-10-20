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Tega Ikoba
Статистика
Tega Ikoba - статистика
Завершил карьеру
#17 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портленд
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 50 тур
Сиэтл
1 : 1
20.10.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Портленд
0 : 0
07.10.2024
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Портленд
0 : 1
03.10.2024
Остин
90' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
29.09.2024
Портленд
83' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Портленд
1 : 0
01.09.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Даллас
3 : 2
05.07.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
17.03.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
09.03.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Портленд
2 : 2
03.03.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Портленд
4 : 1
25.02.2024
Колорадо
Был в запасе
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