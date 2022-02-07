Марсело Алвес - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Марсело
|Фамилия
|Алвес
|Команда
|Тондела
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Марсело
|Фамилия
|Алвес
|Команда
|Тондела
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тондела
|9
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2022
|1' -39'
|Жил Висенте (Барселуш)
|3:0
|Тондела (Тондела)
|37' 39'
|02.05.2022
|1' -90'
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|1:1
|Тондела (Тондела)
|24.04.2022
|1' -90'
|Тондела (Тондела)
|1:1
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|16.04.2022
|1' -90'
|Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)
|2:0
|Тондела (Тондела)
|90'
|09.04.2022
|1' -90'
|Тондела (Тондела)
|1:3
|Спортинг (Лиссабон)
|03.04.2022
|1' -90'
|Маритиму (Фуншал)
|1:3
|Тондела (Тондела)
|33'
|19.03.2022
|1' -90'
|Тондела (Тондела)
|2:2
|Арука (Арука)
|13.03.2022
|1' -84'
|Порту (Порту)
|4:0
|Тондела (Тондела)
|07.03.2022
|1' -64'
|Тондела (Тондела)
|1:1
|Белененсеш (Лиссабон)
|25'
|07.02.2022
|Был в запасе
|Тондела (Тондела)
|1:3
|Бенфика (Лиссабон)