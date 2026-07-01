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Команды
Эспаньол
Чарльз Пикель
Статистика
€ 2,50 млн
Чарльз Пикель - статистика
Эспаньол
15 мая 1997 (29)
#18 | Полузащитник
187 см
ДР Конго | Швейцария
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Команда
И
Г
П
Ж
К
ДР Конго
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Был в запасе
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Был в запасе
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
72' - 90'
90'
Чемпионат мира, 1 тур
Португалия
1 : 1
17.06.2026
ДР Конго
74' - 90'
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