Статистика по турнирам

Чемпионат мира 2026 Испания. Кубок 2025/2026 Испания. Примера 2025/2026 Кубок африканских наций 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Кубок африканских наций 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Португалия. Примейра 2021/2022