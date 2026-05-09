Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Тиаго Кукур - статистика

Карагюмрюк
30 ноября 2002 (23), Амстердам
#21 | Нападающий
196 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карагюмрюк
28
2
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
1' - 84'
17'
70'
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
72' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
33' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Коньяспор
3 : 0
12.04.2026
Карагюмрюк
67' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Карагюмрюк
2 : 1
05.04.2026
Ризеспор
69' - 90'
87'
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор
1 : 0
19.03.2026
Карагюмрюк
1' - 67'
Турция. Суперлига, 26 тур
Карагюмрюк
2 : 0
13.03.2026
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Газиантеп
1 : 1
08.03.2026
Карагюмрюк
59' - 90'
63'
Турция. Суперлига, 24 тур
Трабзонспор
3 : 1
27.02.2026
Карагюмрюк
63' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Карагюмрюк
0 : 0
22.02.2026
Самсунспор
73' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Касымпаша
3 : 2
16.02.2026
Карагюмрюк
66' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Гезтепе
2 : 1
31.01.2026
Карагюмрюк
46' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Карагюмрюк
1 : 3
24.01.2026
Галатасарай
64' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
17.01.2026
Карагюмрюк
84' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Аланьяспор
2 : 0
21.12.2025
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Карагюмрюк
0 : 2
30.11.2025
Бешикташ
1' - 29'
28'
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
1 : 1
22.11.2025
Карагюмрюк
59' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Карагюмрюк
2 : 0
09.11.2025
Коньяспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Карагюмрюк
2 : 2
24.10.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Фенербахче
2 : 1
19.10.2025
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Карагюмрюк
0 : 2
05.10.2025
Газиантеп
1' - 46'
Турция. Суперлига, 7 тур
Карагюмрюк
3 : 4
27.09.2025
Трабзонспор
1' - 90'
28'
Турция. Суперлига, 6 тур
Самсунспор
3 : 2
21.09.2025
Карагюмрюк
1' - 90'
17'
Турция. Суперлига, 1 тур
Карагюмрюк
0 : 2
17.09.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
48'
Турция. Суперлига, 5 тур
Карагюмрюк
0 : 1
13.09.2025
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Антальяспор
1 : 2
30.08.2025
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Карагюмрюк
0 : 2
22.08.2025
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Галатасарай
3 : 0
15.08.2025
Карагюмрюк
1' - 82'
Главные новости
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
4
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
3
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+